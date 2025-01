Alcalá Norte retoma su actividad tras los problemas de salud del vocalista Álvaro Rivas

Alcalá Norte vuelve con fuerza a los escenarios este viernes 17 de enero para actuar en Vitoria, desde donde retoman su gira de conciertos tras haber detenido su carrera durante dos meses por los problemas de salud de Álvaro Rivas, su vocalista.

El grupo de rock indie, cuya fama ha crecido sobremanera desde el lanzamiento de su álbum debut homónimo, está formado por Álvaro Rivas, Jaime Barbosa, Juan Pablo Juliá, Laura De Diego y Carlos Elías. Todos ellos vuelven con fuerza tras el problema de salud que tuvo que afrontar el vocalista desde el 15 de noviembre.

Ese día Rivas acudió como invitado al concierto de Los Planetas en La Riviera (Madrid). Ese es el día que ocurrió todo, tal y como le ha contado el protagonista a El País en una entrevista: "Según los médicos fue la tarde-noche de ese viernes cuando me estalló el apéndice. Lo que pasa es que no me enteré".

"Según me explicaron los especialistas, mi organismo funciona con una particularidad: lucha contra las infecciones generando lo que llaman tabiques y aislándolas del resto del cuerpo. Así, cuando se rompió el apéndice apenas lo sentí porque mi cuerpo estaba encargándose de aislar todo ese destrozo que tenía dentro", detalló el músico para el mencionado medio.

El dolor y los vómitos llegaron dos días después, y como las molestias aumentaron de madrugada, se puso en contacto con el guitarrista del grupo, Carlos Elías, que también es médico. Su compañero le aconsejó descansar e ir por la mañana temprano al hospital.

Una operación inmediata y algunas complicaciones

Cuando llegó al hospital, Álvaro fue operado inmediatamente. Pese a que la recuperación no suele ser de mucho tiempo, la situación se complicó, tal y como ha contado el afectado: "En la primera operación me advirtieron de que existía una posible complicación, que consistía en que los restos de sangre que se producen en una operación pueden ser colonizados por bacterias. Por la peculiaridad de mi cuerpo de generar paredes de protección habría que extraer la sangre infectada con otra intervención".

"Me operaron, me limpiaron, pero esas bolas de pus volvieron a generarse. Tuvieron que abrirme por tercera vez y aquí ya los médicos concluyeron que era un caso muy raro", ha detallado el artista.

Un parón que le ha devuelto la creatividad

Todas las intervenciones le mantuvieron 20 días en el hospital, y llegó a preocuparse de verdad: "Nunca me dieron a entender que estuviera en riesgo mi salud, pero a medida que se fue complicando me asusté". Pese a todo el trance, Álvaro consiguió recuperar sus ganas de estudiar, leer y aprender, lo que le ayuda a escribir canciones para Alcalá Norte.

Después del parón por su convalecencia, Álvaro espera poder trabajar este 2025 en un nuevo álbum que vea la luz en 2026: "Hace dos meses me daba ansiedad pensar en el nuevo disco, pero ahora, después de crear durante el parón, estamos ya en el lío".