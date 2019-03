Alejandro Sanz y Camila Cabello nos anuncian su colaboración en 'Mi Persona Favorita'

Ya queda menos para saber cómo suena al completo el nuevo disco de Alejandro Sanz, #ElDisco, del que ya hemos podido escuchar temas como 'No tengo nada' y su colaboración con Nicky Jam en 'Back in the City'. Será el próximo 5 de abril cuando el nuevo proyecto del intérprete de 'Corazón Partío' salga a la luz.

El cantante, que cada vez se muestra más entusiasmado por este nuevo lanzamiento, ha desvelado en sus redes sociales otra colaboración que ha dejado a sus fans muy sorprendidos. Parece que Sanz apuesta por los ritmos latinos y después de unirse a Jam... ¡Elige a Camila Cabello para unirse a él!. Juntos cantarán 'Mi Persona Favorita', un tema que promete despertar sentimientos y emociones. ¿A quién le dirías tú, todos los días, que es tu persona favorita?

"Levantarte cada día y que alguien te diga eres #MiPersonaFavorita no se olvida. El jueves entenderéis mejor de qué os hablo. ¿Verdad, @camila_cabello ? #ELDISCO", ha escrito Sanz junto a la publicación.

Sin embargo, a pesar de que Sanz quiso mantener el secreto de esta colaboración bien guardado, la foto que subió con Camila el pasado mes de julio despertó muchas dudas... ¡Y ahora lo entendemos todo!