Alejandro Sanz nos enseña todo lo que se esconde tras las cámaras en el vídeo de 'No tengo nada'

Alejandro Sanz ha regresado por todo lo alto con 'No tengo nada' , su nuevo single que adelanta lo que encontraremos en su próximo disco. Casi un mes después, el cantante ha querido compartir el making of del videoclip para desvelar todos los secretos del rodaje que no se ven frente a las cámaras.

A finales de noviembre Alejandro Sanz nos presentaba 'No tengo nada', su nuevo single que ya se ha convertido en todo un éxito y que presentó junto a un videoclip dirigido por Jaume de Laiguana, director predilecto del cantante y de otros artistas como Shakira.

En el vídeo, Alejandro Sanz se convertía en una especie de Cupido que empareja a varias personas solitarias durante su recorrido por la noche. Un videoclip con una estética muy cuidada y un mensaje muy efectivo en el que resume la esencia de la canción.

"'No tengo nada' habla de esa obsesión que tenemos a veces por poseer las cosas. Y en realidad no tenemos nada. No somos dueños de absolutamente nada, nada más que del cariño, de lo que transmitimos a la gente que nos quiere y a la que queremos. De eso es de lo único que podemos presumir ser los dueños", explica Alejandro en el making of del vídeo que acaba de compartir.

Un vídeo de 4 minutos en el que podemos ver al numeroso equipo de profesionales trabajando durante el rodaje y al artista explicando cómo surgió la idea tanto de la canción como del videoclip.