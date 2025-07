Alejandro Sanz se junta con Carín León en la nueva versión de 'El vino de tu boca'

"El mejor brindis es con amigos". Con esas palabras, Alejandro Sanz presenta la nueva versión de El vino de tu boca con el mexicano Carín León.

Originalmente, la canción vio la luz en mayo de 2025 con el lanzamiento del último álbum de estudio del español, titulado ¿Y ahora qué?, del que El vino de tu boca se ha convertido en una de las pistas favoritas entre los seguidores del artista.

Ante la buena acogida, Alejandro Sanz ha querido regalar a su público otra versión del tema junto a su compañero Carín León, que se ha acoplado a la perfección a la emoción que plantea el madrileño.

El vino de tu boca es una romántica balada donde el narrador muestra su amor hacia otra persona en tono melancólico. "No es que no pueda vivir sin ti / Es que prefiero que sea contigo / En otra cama, no se duerme igual / Si no es de tu boca, no me gusta el vino", cantan en el estribillo.

La nueva versión de El vino de tu boca llega apenas dos semanas después del estreno del videoclip de Cómo sería, su colaboración con Manuel Turizo.