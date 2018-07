Alexandra Stan estrena su nuevo videoclip 'Give Me Your Everything'

La chica del famoso Saxo Beat, entre otros muchos super éxitos, vuelve después de las vacaciones de verano con las pilas cargadas para ofrecernos su nuevo tema Give Me Your Everything.

Alexandra Stand en el nuevo videoclip de 'Give Me Your Everything' / europafm.com

En esta ocasión, Alejandra Stan se sumerge en un mundo de fantasía en su nuevo videoclip eso sí, más divina que nunca. Se adentra en un bosque pero no en uno cualquiera, sino en un espacio entre tinieblas que más tarde pasa a ser un lugar lleno de luces y colores en el que luce bella y elegante como una diva.

Al más puro estilo Beyoncé, la cantante rumana aparece con modelitos de lo más favorecedores: mallas de vinilo negras, trenza de amazona, mono blanco con cinturón de strass y pedrería, y de postre se exhibe con un body blanco acompañado de un peinado efecto mojado de lo más sensual. Un continente visual que no tiene desperdicio.

En cuanto al contenido, Give Me Your Everything, es el cuarto sencillo del segundo álbum de estudio de Alejandra Stan titulado, Unlocked. Se presenta como un single distinto al resto de trabajos con bases electrónicas a los que nos tiene acostumbrados la artista como Come back o Saxo Beat.

Alejandra ahora apuesta por ritmos de lo más variopintos. Thanks for Leaving como balada pop, Cherry Pop en una línea totalmente popera y comercial y, ahora con Give Me Your Everything, se decanta hacia un género entre R&B y caribeño al más puro estilo de la chica estrella de barbaros, Rihanna. Y eso no lo es todo, pues Stan también recuperará en este nuevo disco su género dance y la música de baile que tanto la caracteriza.

Definitivamente, la artista se ha puesto las pilas. En sólo cinco meses, la cantante pop ha lanzado ¡cuatro singles oficiales! Y ahora ya podemos disfrutar de Give Me Your Everything. No cabe duda que, con este ritmo de trabajo, Alexandra siempre estará de moda.