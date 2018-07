Alicia Keys presenta 'New day', un adelanto de su próximo disco

Alicia Keys ha colgado en su cuenta de Facebook un enlace a su nuevo single llamado New day, que formará parte de su quinto álbum de estudio del que todavía no hay fecha de publicación.

Alicia Keys nos ha dado una buena noticia anunciando su regreso al mundo de la música, y es que desde The Elements Of Freedom, publicado en 2009, no teníamos novedades musicales sobre la cantante neoyorquina.

Ha sido la propia Alicia la que ha publicado en su página de Facebook un enlace a su nuevo single llamado New Day con la frase "Aquí está el primer adelanto de nueva música... Es un 'Nuevo día'. ¡Vamos a volar!"

Se trata de un tema R&B muy potente, producido por su marido Swizz Beatz, que sin perder el toque característico de la cantante incorpora en su base elementos electrónicos.

Además, Alicia Keys ha colgado un vídeo para sus fans en su cuenta de Youtube explicando cómo se siente ahora mismo y en el asegura que: "este es mi disco más personal, ahora me váis a conocer de verdad". Por el momento no hay fecha oficial de publicación de su quinto trabajo aunque todas las previsiones apuntan que será para después del verano.

Escucha aquí New day de Alicia Keys: