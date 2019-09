En la 42 edición de los American Music Awards One Direction y Katy Perry fueron los máximos ganadores con 3 premios cada uno . También destacaron las grandes actuaciones de Taylor Swift, Ariana Grande, Iggy Azalea , Lorde o Jennifer Lopez. ¡Te dejamos con los mejores momentos!

La ciudad de Los Ángeles se vistió de gala anoche para celebrar la música. Y es que se celebraron los ansiosos American Music Awards 2014 donde nos encontramos habituales rostros conocidos en la alfombra roja y -como viene haciendo habitualmente- deslumbró una increíble Taylor Swift.

Fue ella la encargada de inaugurar la ceremonia de entrega de los galardones. Interpretando su último single, Blank Space, el cual ha logrado desbancar a otra de sus canciones en Billboard, la popular Shake it Off, Taylor no dudó en mostrarnos sus dotes interpretativas encima del escenario.

Además también recibió el premio especial que reconoce su excelencia en el mundo de la música. Sin duda con las cifras que ha manejado su último CD, 1989, son sorprendentes y no han pasado desapercibidas en estos premios.

One Direction se llevó el máximo American Music Award, el premio a Artista del Año. Sin duda, Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson, Hiall Horan y Harry Styles -el cual compartió mismo espacio con su ex Taylor Swift- estuvieron muy agradecidos por el premio. Sin embargo no fue el único.

También se llevaron a sus bolsillos el de Mejor Banda Dúo o Grupo Pop/Rock y a Álbum Favorito por su Midnight Memories.

Iggy Azalea, Katy Perry, Imagine Dragons, Beyoncé y nuestro Enrique Iglesias también disfrutaron de algunos American Music Awards. Para el español, como no, se llevo a casa el premio a Artista Latino. La rapera Iggy se coronó como Mejor Artista Rap/Hip-Hop y su álbum The New Classic también fue uno de los premiados.

Los que sin duda estarán más que contentos, premiados como Artista Revelación han sido la banda 5 Seconds of Summer, los cuales pueden estar más que satisfechos con su emergente carrera musical.

ACTUACIONES: