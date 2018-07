Amy Macdonald presenta su nuevo disco Life in a Beautiful Light el 11 de junio

La cantautora escocesa Amy Macdonald nos presenta el 11 de junio su tercer disco Life in a Beautiful Light, un disco cuyas canciones se han estado grabando en estos dos años en que la cantante ha estado ausente en los escenarios.

El single de este nuevo álbum Show it Down, podemos escucharlo y comprobar que el estilo musical de la jóven escocesa no ha cambiado mucho con respecto a This is the Life, primer álbum debut que sacó a la venta el 30 de julio de 2007.

¿Qué os parece su nuevo single?