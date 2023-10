Ana Mena deja caer una posible colaboración con Alejandro Sanz en El Hormiguero

Ana Mena se ha pasado por El Hormiguero para promocionar su último lanzamiento, Madrid City.

La artista presentó la canción completa en directo en su primer concierto en el Wizink Center de Madrid, después de haber mostrado una maqueta del tema en su performance en el festival Arenal Sound.

A propósito de esta conversación, la malagueña le ha dicho al presentador que tiene que ir a su próximo concierto, que le invitaba a un palco, yPablo Motos le ha dicho que cuando fue al concierto de Alejandro Sanz, le puso en más lejano.

Al escuchar el nombre del artista madrileño, Ana no ha podido evitar soltar una pequeña bomba: "Tengo que hablar esta noche con Alejandro Sanz por teléfono, tenemos cosas ahí que hablar, no os puedo contar...", ha dicho la cantante nerviosilla y entre risas, dejando caer la posibilidad de colaboración con el intérprete de Looking For Paradise.

En ese momento, tanto Pablo Motos como las hormigas han empezado a gritar "¡filtración, filtración!", pero la cantante no ha soltado prenda. "Que me matan te lo prometo", ha respondido apurada Ana.

"Bueno, entonces no diremos nada de la filtración posible de Alejandro Sanz y Ana Mena", ha puesto fin a la conversación Pablo.

Por el momento lo que sí sabemos es que Malú y Ana Mena tienen una colaboración en el horno.