Todo lo que se sabe de 'Diles', la canción de Ana Mena y Malú

Los fans lo pedían y se hizo realidad. Malú y Ana Mena van a cantar juntas en la icónica canción de la sobrina de Paco de Lucía, Diles. Un tema que verá la luz este viernes 20 de octubre.

Faltan menos de dos días para escuchar lo que han preparado dos de las divas musicales de España más valoradas; una reedición del popular tema de la madrileña de 2005 que, acompañada de la malagueña, volverá con un toque diferente que posicionará en lo más alto de nuevo a un tema que ya es historia del pop español.

La noticia llegó hace un par de días cuando las artistas comentaron en la publicación de Instagram en la que aparecen juntas, riendo cómplices y que subieron hace cinco meses en el estudio. El comentario de la intérprete de Bellodrama fue el anuncio: "Viene siendo hora..! @_maluoficial_ DILES!!!!".

En el mismo canal, Malú hacía público un pequeño adelanto de la primera colaboración junto a Ana Mena. Una demostración, para quienes todavía tenían la duda de que lo que escucharemos el viernes será, como mínimo, muy bueno.

Además, este martes la malagueña que ha cosechado más éxito en Italia se acercó a los micrófonos de Europa Press para contar en detalle cómo ha sido trabajar con Malú. "El día que la grabamos me invitó a su casa, estuvimos comiendo juntas, me presentó a su madre, súper buen ambiente", ha detallado. "Es una mujer que acoge a todo el mundo en su casa, súper buena persona y me hizo sentir como en casa también".

Ante las preguntas de la prensa, Mena respondía con la sonrisa y la ilusión de quien está a punto de lanzar una canción con un ídolo de la infancia. "Malú es maravillosa, es un tema que a mí siempre me ha gustado, desde niña. Es un honor poder hacerlo con ella. Es una artistaza y muy buena tía", ha concluido, dejando la puerta abierta a nuevas colaboraciones.

El vídeo de sus declaraciones, que se ha compartido en redes sociales, ha hecho llegar las palabras de la cantante de 26 años a la propia Malú, que ha contestado desde su cuenta de X (más conocida como Twitter): "Te quiero @AnaMenaMusic !!! ❤️❤️❤️".

👉 De Amaia y Ana Mena a Rihanna y Camilo: cantantes que empezaron en la música siendo menores de edad

👉 Consulta aquí todas las noticias de música