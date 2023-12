Ana Mena hace balance del año más importante de su carrera en un vídeo inédito

Justo un año antes de El Gran Bellodrama que tendrá lugar el 22 de diciembre de 2024 en el WiZink Center de Madrid, el show más importante de su carrera, la artista Ana Mena daba el último concierto de su 2023 en Barcelona y proyectaba un vídeo inédito. Una pieza llena de sentimiento y reflexión en la que la cantante hace balance del año más determinante de su trayectoria gracias a su segundo álbum de estudio, Bellodrama.

No hay duda. El Bellodrama del que Ana Mena ha hecho partícipes a miles de seguidores ha eclipsado con glitter y luz 2023. La cantante malagueña lo ha demostrado con números de oyentes y público en sus plataformas y conciertos y se ha convertido en una de las artistas españolas más exitosas del año.

Con el triunfo y la fama de un disco que ha terminado de consagrar a la artista, el director de contenidos y productor Danny O'Brien ha hecho público en su cuenta de Instagram el vídeo inédito que la intérprete mostraba a su público de la ciudad condal el pasado 22 de diciembre, en el que las imágenes de sus últimos meses llenos de trabajo, espectáculo y crecimiento, acompañan a las palabras de Mena, que comienza:

"Creo que todo el mundo tiene su propio "bellodrama". Durante todos estos años hemos viajado, hemos cantado, hemos reído y hemos llorado. Nos han ilusionado y nos han roto el corazón. Hemos hecho nuevos amigos, pero también los hemos perdido. Cuando vas creciendo un poco y te das cuenta de que esto de la vida va en serio, llegan palos por todas partes. Te das cuenta de que a veces las personas no te entienden porque no piensan como tú o simplemente no viven como tú.

Hay personas malas y personas que simplemente necesitan su tiempo y tienen su propio proceso. Hay personas que cambian en un día y días que te cambian para toda la vida. Bellodrama es eso. Bellodrama es un poco ese momento de realización, es cuando te dices a ti mismo 'joder, voy a echar de menos eso' o 'sé que me va a doler', y lo haces porque sí, porque lo sientes, porque todo es efímero, porque vives. A veces sale bien y a veces sale mal. A veces lloras de pena, a veces lloras de alegría, pero la música siempre está ahí para acompañarte.

Cambian las canciones, cambian los artistas, pero siempre hay una canción que parece estar hecha para ti y tengo que admitir que en parte me siento muy orgullosa de Bellodrama porque creo que todo el mundo se puede sentir identificado con sus canciones porque todos hemos pensado alguna vez Hoy te he vuelto a extrañar, porque todos queriendo olvidar, hemos acabado Llorando en la disco, porque nosotros también la hemos cagado y hemos querido decirle a esa persona 'Oye, lo siento que te echo de menos', porque hemos llorado escuchando 'Música ligera' en aquel momento en el que nos sentíamos quizás un poco ausentes y porque también hemos querido llamar a alguien cuando llegan 'Las 12', porque eso es la vida y mientras nos quede vida, nos quedará bellodrama", terminaba la cantante.

"El otro día fue el último en Barcelona y durante el show, enseñamos esta pieza que hicimos para el interludio. Realmente encaja todo lo que sale y se dice en este video con todo lo vivido", define en la publicación O'Brien.

