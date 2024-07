El emotivo mensaje de Pablo Benegas a Amaia Montero tras cantar con Karol G: "Sigo sin conocer a nadie como tú"

Amaia Montero no deja de recibir preciosos mensajes de apoyo tras aparecer por sorpresa en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, aunque uno de ellos ha sido especialmente importante para ella. Su amigo y excompañero de La Oreja de Van Gogh, Pablo Benegas, le ha dedicado un bonito discurso.

Amaia Montero está viviendo una segunda edad dorada una semana después de haber sido la estrella invitada en el concierto de Karol G en Santiago Bernabéu.

Luciendo un impresionante vestido azul de la marca francesa Maje, la exintegrante de La Oreja de Van Gogh se subió al escenario visiblemente nerviosa y ambas artistas conquistaron a los 70.000 asistentes interpretando Rosas.

Desde esa actuación, los mensajes de apoyo que ha recibido Amaia no han cesado y hasta ella misma confirmó que le había dado fuerza para que su regreso a la música sea antes de lo previsto, aunque no dio ninguna fecha.

Entre estas dedicatorias emotivas, una de las que más ha llamado la atención ha sido de Pablo Benegas, guitarrista de LODVG, que ha compartido en Instagram una fotografía de la cantante de 47 años: "Treinta años después cierro los ojos y sigo escuchándote cantar Nothing compares to you".

"Menuda dosis de amor te estás llevando querida amiga"

Se trata de una imagen antigua de Amaia que él mismo capturó cuando se conocieron: "Y efectivamente, treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú".

"Menuda dosis de amor te estás llevando querida amiga, qué maravilla. Ya puedes estar orgullosa. Disfrútalo y llena con él las válvulas del corazón para seguir caminando", ha sostenido.

Su excompañera de grupo también ha querido ponerle un bonito comentario: "Entonces, todo lo que tenemos que seguir haciendo es volver a esa noche en la que nos conocimos y que cambió para siempre nuestra historia".

"Para mí tampoco nadie se compara a ti. Te quiero con el alma Pablo", ha terminado.