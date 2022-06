Ana Mena y Belinda estrenan 'Las 12', el himno de las mujeres guerreras

Tras muchos días de espera, Ana Mena ha sacado su versión en castellano de la canción Mezzanotte junto a la artista mexicana Belinda. Bajo el nombre Las 12, las divas rinden homenaje a todas las mujeres poderosas y luchadoras que no tienen miedo a enfrentarse a lo que se les ponga por delante.

Inspirándose en Tomb Raider, la malagueña de 25 años y la mexicana de 32 combaten contra zombis, pero siguen teniendo tiempo para demostrar su lado 'femme fatale'.

Las dos lo han ido publicando en sus redes sociales durante estos últimos días, por lo que ya podíamos saber incluso cual era la temática del video y sus referencias a las mujeres de los videojuegos.

La amistad entre Ana Mena y Belinda

Ana Mena y Belinda se conocieron durante el rodaje de la serie Bienvenidos a Edén y parece que entre ellas surgió una conexión muy especial. Semanas después del estreno, anunciaban que unían sus talentos y sus voces dentro de un estudio de grabación.

A principios de este mes, la intérprete de 'Música ligera' sorprendía con su canción 'Mezzanotte' y no era de extrañar que estuviera planeando sacar también una versión en castellano, ya que es una estrategia que ha utilizado en otras ocasiones.

Letra de 'Las 12'

Tú y yo frente al mar

¿Te acuerdas de mí? ¿Dónde estás?

Yo quisiera verte, convencerte

De que vuelvas otra vez a quererme

Fue tan mágico, melancólico

Tan nostálgico, tan ilógico

Volver a perderte, quisiera volverme

Y otra noche yo en tus brazos perderme

Bailando como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Y nadie como tú me conoce

Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce

Baby, como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Que nadie como tú me conoce

Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce

Ay

¿A quién llamo cuando lleguen las doce?

Beli, Ana Mena

Solo duermo pa' verte, pa' soñarte un poquito

Cómo extraño tu boca y esos ojos bonitos

Fuimos lo más lindo que hay

No me digas goodbye, no me digas goodbye

Si esto era guay (Guay)

Una guerra de besos que a ti te ponía loquito

La camisa que dejaste yo a esa no me la quito

Vuelve a darme un besito, babe

A quererme bonito

Yo quiero devolverme ese veranito

Bailando como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Que nadie como tú me conoce

Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce

Baby, como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Y nadie como tú me conoce

Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce

Ay

¿A quién llamo cuando lleguen las doce?

Doce-doce-do-do-do

Ay

¿A quién llamo cuando lleguen las doce?