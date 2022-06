Anahí vuelve a los escenario después de 11 años junto a Karol G para interpretar 'Sálvame'

La cantante Anahí, famosa por protagonizar la serie Rebelde, ha vuelto a subir a los escenarios después de 11 años tras una invitación de Karol G para cantar junto a ella en México.

Karol G ha confesado ser una gran admiradora de Anahí y poder compartir escenario junto a ella ha sido todo un lujo. La colombiana ha dado un pequeño speech en el concierto contando cómo había sudo esta experiencia tras cantar juntas Sálvame, el tema más conocido de la serie.

"Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir", explicaba a sus fans.

Un momento que ni Karol G ni Anahí olvidarán, Karol por cantar junto a su ídolo y Anahí por ver la reacción de sus fans al verla regresar a los escenarios, que le han regalado una increíble ovación.

Anahí también quiso dedicar unas bonitas palabras, entre lágrimas, tras su actuación: "Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble".