Arctic Monkeys pasarán por Madrid y Barcelona para presentarnos su álbum AM

Tras su éxito en el FIB, la banda de Alex Turner regresa a nuestro país para seguir presentando en directo las canciones de AM , su quinto disco de estudio que se publicó el pasado mes de septiembre y del que ya han extraído los singles Do I Wanna Know y el reciente One For The Road.

Para todos los que no pudieron disfrutar de su directo en del FIB (Festival Internacional de Benicássim), Arctic Monkeys vuelven a nuestro país para presentarnos su nuevo trabajo AM. Las citas serán el 15 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Madrid y el 16 de noviembre en el Palau Olímpic de Badalona (Barcelona).

Arctic Monkeys siguen promocionando su exitoso álbum AM. El quinto trabajo de la banda de Yorkshire, producido de nuevo por James Ford (Simian Mobile Disco), cuenta con las colaboraciones de Josh Home de Queens Of The Stone Age y Pete Thomas, batería de Elvis Costello.

AM consiguió arrasar en el Reino Unido la primera semana que se puso a la venta vendiendo 157.000 copias, posicionándose en el número 1 de la lista de ventas. Primer puesto que también alcanzaron los otros cuatro discos anteriores de la banda, lo que les lleva a amenazar el récord conseguido hasta la fecha por los Beatles: siete discos seguidos colocados en el número 1.

Mientras Arctic Monkeys siguen disfrutando del éxito de su nuevo trabajo, acaban de estrenar el vídeo del tema One For The Road, segundo single tras Do I Wanna Know. Este clip dirigido por Focus Creeps y rodado en blanco y negro, nos sitúa al grupo en paisajes rurales para terminar ofreciendo un concierto en medio del campo.