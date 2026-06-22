Ariana Grande desvela las canciones de 'petal' durante un concierto

Ante las especulaciones de los fans, Ariana Grande se ha adelantado y ya ha puesto nombre a todas las canciones de su próximo disco, petal .

Ariana Grande está en pleno Eternal Sunshine Tour, con el que la artista ha vuelto a los escenarios tras casi siete años sin dar una gira. Y este tour está teniendo lugar en plena transición de era musical de la propia artista.

Aunque la gira celebra el estreno del disco Eternal Sunshine, la artista ya ha estrenado varios singles que abren su próxima etapa, como hate that i made you love me. Y los fans llevan semanas de especulación acerca de los detalles del nuevo disco de la superestrella.

Ahora ha sido la propia Ariana Grande quien ha desvelado nada menos que la fecha de estreno del disco y el tracklist al completo de petal. Y lo ha hecho antes de su concierto en el Kia Fórum de Inglewood ante los miles de fans que esperaban el comienzo del show.

Fue en la cuenta atrás para el inicio del espectáculo cuando se fueron colando los nombres de las canciones de petal hasta finalmente anunciar que será el 31 de julio cuando el álbum vea la luz al completo.

Todas las canciones de petal

1. kiss me

2. hate that i made you love me

3. petal

4. stay

5. oh well

6. big feelings

7. freak

8. (warning signs)

9. like i do

10. never get over me

11. bad thing (bunny hop)

12. nowhere, nobody