Ariana Grande critica a la Casa Blanca por el empleo de su canción 'Bye' en un vídeo del ICE

La vuelta a los escenarios de Ariana Grande ha sido una de las mejores noticias para los fans de la artista, que llevaban más de siete años esperando al regreso a los directos por parte de la diva.

Una gira que está llevando los shows de la autora Into you por algunos de los recintos más destacados de Estados Unidos, y que también llegará a Canadá y Reino Unido, a lo largo de las 41 fechas que constituyen el tour.

Sin embargo y a pesar de todos los condicionantes de una gira internacional de esta magnitud, Ariana Grande no pierde detalle de la actualidad y ha sido muy crítica con el empleo que ha hecho la cuenta oficial de Tik Tok de La Casa Blanca de su canción Bye para ilustrar las detenciones realizadas por ICE, las fuerzas encargadas de la persecución y expulsión de migrantes en EE.UU.

"Por favor, no utilicen jamás mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad", ha indicado la artista en la publicación original de la administración en la red social, añadiendo un deseo para el cuerpo del ICE.

Una queja que ha llevado a los responsables de la cuenta de TikTok de la casa blanca a mantener la publicación, esta vez, sin el sonido de la canción disponible para los usuarios.