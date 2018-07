Ariana Grande nos muestra que Dios es una mujer en su nuevo single, ‘God Is A Woman’

Tras sus colaboraciones con Nicki Minaj, Ariana Grande presenta God is a Woman, tema que incluirá en Sweetener, su esperando nuevo álbum.

Con este tema, la cantante vuelve a lanzar un mensaje de empoderamiento sexual y femenino, como ya hizo en Dangerous Woman, Love Me Harder o Side to Side. En esta ocasión, también lo hace a través de la música pero con mucha espiritualidad.

Asimismo, a través de Twitter, Grande ha respondido a las preguntas de sus fans sobre la letra de la canción. Y ha expuesto que el "El sexo es la fuente de toda la vida. La vagina es un privilegio" y por esta razón, mantener relaciones sexuales debe ser "bonito y satisfactorio", ha escrito en un tuit que respondía a una seguidora que pedía consejo para las personas que no saben si están preparadas para irse a la cama con alguien.

sex is empowering. it’s the source of all life. pussy is a privilege.

do not do it. it should be beautiful and fulfilling and dope. it’s your choice.