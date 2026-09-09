Así quedaron las voces grabadas de la canción inédita de Leiva en su primera noche en Madrid

Leiva puso la emoción en todo lo alto en su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid con su Tour Gigante FIN DE GIRA. El artista remodeló el setlist para regalar alguna que otra sorpresa al público del show del 8 de septiembre.

Y tal y como prometió unos días antes, los espectadores de esta primera noche de la recta final de la gira cantaron el estribillo de un tema inédito del artista. La idea de Leiva y de su equipo era grabar las voces del público para que aparezcan en el tema.

Los versos que compartió el artista son así:

TODO ESO, MI AMOR, NO LO ENTREGAN LAS PALOMAS DE AMAZON

POR SUERTE, AÚN HAY COSAS QUE DECIR

ME FALTA VALOR PARA EMPRENDER EL VUELO, COMO UN PÁJARO

Y, SIMPLEMENTE, DEJARNOS IR

El público demostró sabérselos ya de memoria. Y el artista interpretó la canción inédita al completo, pidiendo que los presentes no la grabaran. En el momento del estribillo, los 15.000 espectadores hicieron su papel. Y horas después de este bonito momento Leiva se ha pronunciado en redes sociales.

"Aquí vuestras preciosas voces anoche en Madrid. Quedaron grabadas de cine! Muchísimas gracias por prestarnos vuestras voces, y tomaros el tiempo de aprenderos el coro", ha expresado el artista junto a un breve vídeo en el que suena el público del concierto.

El intérprete de Terriblemente cruel volverá a grabar las voces de su segundo show de fin de gira, y lo deja claro: "Estamos ilusionadísimos, vamos a por la segunda grabación hoy! Os queremos mucho, Madrid".