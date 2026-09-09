Leiva hace 'Gigante' su fin de gira en Madrid con homenaje a Robe y canción inédita

Después de más de año y medio de gira, el Tour Gigante afronta su recta final. Y qué mejor manera de cerrar esta era musical de Leiva que desde su casa.

Con cuatro fechas en el Movistar Arena de Madrid, el artista prometía elevar a la enésima potencia su propuesta escénica del tour. Y en el reencuentro con su público madrileño esta primera noche del fin de gira (martes 8 de septiembre), el rockero ha regalo un show marcado por un setlist ligeramente renovado y muchas sorpresas.

Tras una cuenta atrás, Leiva y su banda han irrumpido en el escenario para empezar el show con Bajo Presión, como ya es costumbre. Y también siguiendo la dinámica de la gira, la puesta en escena ha dejado ver a los músicos sobre una plataforma, acompañados por grandes luces a los costados del escenario que cambiaban al ritmo y estilo de cada canción.

La banda, vestida con trajes a juego blancos -excepto Leiva, que se ha decantado por los lunares y su clásico sombrero- ha continuado el show sin pausa a ritmo de Cuarenta Mil, una nueva incorporación en el setlist de este fin de gira.

Sin pausa, ha llegado al espectáculo la La lluvia en los zapatos, animando a un recinto que ha colgado el cartel de sold out en este espectáculo, marcado por los continuos solos de guitarra que conectaban un tema con otro.

Con esta dinámica ha llegado el turno de Gigante, el single homónimo del último disco de Leiva que recuerda a ese sonido de Pereza en directo. Lobos ha irrumpido en escena con su característico color rojo y visuales en sintonía y acto seguido Terriblemente cruel ha hecho vibrar y cantar hasta al más despistado.

Un Leiva nervioso como el primer día

Superpoderes ha creado un clima perfecto para hablar a continuación, dejando claro que, efectivamente, Leiva estaba más nervioso de lo habitual. "Alguien podría pensar que lo normalizamos. Pero tengo la teoría de que cada año los nervios, la ilusión, el compromiso y la responsabilidad suben", ha explicado el cantante. "En experiencia nos gana cualquiera, en ilusión no nos gana nadie", ha expuesto ante una gran ovación del público.

"En experiencia nos gana cualquiera, en ilusión no nos gana nadie"

Saxofonista, bajo, guitarras, batería, trombón y maracas forma el conjunto de músicos de Tour Gigante FIN DE GIRA, y con todo a punto el show ha continuado con Sincericidio, con baile de los saxofonistas incluido.

Breaking bad ha llegado por sorpresa por haber cambiado de sitio en el ya conocido setlist de la gira, pero se ha celebrado como la que más pese al cambio de ritmo que Leiva le ha dado a este tema.

Y como si de un final del espectáculo adelantado se tratara, El polvo de los días raros con un potente solo de guitarra ha hecho enloquecer a todo el Movistar Arena.

"Desnudo parezco un insecto y vestido un señor" ha sonado en las voces del público en Ángulo muerto, dejando claro que los espectadores vienen preparados de casa y con ganas de hacer los coros del rockero.

"En el momento en el que vivimos dos ojos es demasiada información, con uno se está bien"

En pleno apogeo Leiva ha querido dedicarle unas palabras a Guille, un chico de su barrio que ha perdido la visión de un ojo por una enfermedad y que estaba presente en el show: "Me gustaría decirle que la vida con un ojo es exactamente igual que con dos. Diría que en el momento en el que vivimos dos ojos es demasiada información, con uno se está bien".

Y tras un gran aplauso Shock y Adrenalina ha llegado para parecer infinita, por la parte final repetida en bucle por todos los presentes. Sin perder el ritmo, Flecha ha convertido el Movistar Arena en una discoteca.

Efectivamente, Leiva parecía tan nervioso como ha explicado al inicio del show, pero eso no ha sido un impedimento para entonar con fuerza Cortar por la linea de puntos. Tampoco ha sido un impedimento para continuar la rotura en directo de los in ears, que ha pausado unos minutos el show y ha sacado de sus casillas al cantante.

Un nuevo set de lo más emotivo

Este impás improvisado por los acontecimientos ha servido para que los espectadores cogieran aliento para lo que estaba por llegar: tal y como prometió el artista, ha llegado el turno del público para cantar las estrofas de la nueva canción que compartió en redes sociales, con el fin de ser grabadas.

Pero, ante la sorpresa de los presentes, Leiva ha cantado el tema inédito al completo, adelantando que la versión final distará mucho de esa. Aún así, ha pedido que no se grabara con los móviles para que el momento quedara entre los espectadores de esa primera noche en Madrid. Y así ha sido: el público ha emocionado al madrileño al respetar los silencios y al cantar de memoria ese estribillo que tan solo habíamos escuchado desde hace unos días.

La emoción a flor de piel ha continuado con un sentido homenaje a Robe Iniesta, al que Leiva ha recordado como el gran maestro de la música que es con su versión del Hombre Pájaro, ya interpretada en un concierto de la gira tras el fallecimiento del artista. Para ello, el cantante se ha enfundado en una guitarra con 'Robe' grabado en la madera.

"Robe tenía la habilidad de hacer de una maraña de acordes supercomplejas parecer algo simple. No tenía pensado hacerlo pero me parecía bonito volver a intentarlo", ha expuesto el artista antes de cantar el tema y de regalar el momento más emocionante de la noche.

Y la nostalgia ha continuado con Pienso en aquella tarde en directo, que ha transportado al público a la época. Todavía son superar la magia de lo que estaba pasando ha irrumpido No te preocupes por mí, que ha hecho cantar hasta a la última fila.

Ese desdoble de Pereza ha seguido con Estrella polar y Lady Madrid, los temas más cantados de toda la velada.

Un estallido final muy Leiva

Caída libre ha llegado como esa forma de recordar que la vida a veces se pone complicada. Y el contrapunto perfecto ha sido la interpretación tan voraz a continuación de Como si fueras a morir mañana, una de las canciones del Mundial de fútbol de este año.

Como no podía ser de otra manera, Princesas ha pasado para Leiva de ser una canción vetada a cerrar por todo lo alto el show de todo el Tour Gigante. Y con esta gran celebración el público se ha despedido de dos horas de concierto mágicas donde todas las emociones han tenido cabida, con una banda sonora inigualable en directo.

Leiva encara con creces este tramo final de su gira en casa, en Madrid, humilde y veterano sobre el escenario y muy agradecido con un público que sabe mimetizarse a la perfección con lo que la música del rockero reclama en cada momento.