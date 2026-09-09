Las claves de la residencia de Shakira en Madrid: así será el Macondo Park con los conciertos de Amaia o Guitarricadelafuente

A pocos días del comienzo de la residencia de conciertos de Shakira en Madrid, este evento sin precedentes en la capital española continúa cosechando novedades.

Del 18 de septiembre al 11 de octubre la colombiana hará suyo el Iberdrola Music con su ya sonado Macondo Park, toda una infraestructura que celebra la multiculturalidad Latinoamericana con ocho pabellones. Un final por todo lo alto de su gran Las Mujeres Ya No Lloran World Tour que promete complacer a todos los asistentes.

Como se ha ido adelantando estos meses, el Estadio Shakira estará acompañado de distintos módulos destinados a reivindicar la cultura latinoamericana. Y a pocos días del comienzo de esa serie de 12 conciertos, Es latina - la celebración de la cultura latina contemporánea comisariada por la propia artista- ha anunciado actuaciones alrededor de Macondo Park durante estas semanas de conciertos.

Repasamos todo lo que se sabe de la gran residencia de conciertos de Shakira:

Así será Macondo Park

Los ocho pabellones temáticos del despliegue de Shakira en Madrid se expanden ante una superficie de unos 150.000 metros cuadrados. Y reúne distintas disciplinas:

En La Biblioteca la literatura iberoamericana cobrará vida en torno a la obra de Gabriel García Márquez y a los libros que han inspirado a Shakira, con conversaciones diarias con autoras y un club de lectura impulsado por la propia artista.

El Taller reunirá al talento emergente de la moda española con las firmas de alta costura del país, a través de exhibiciones y pasarelas, además de contar con ÍSIMA, uno de los proyectos empresariales más ambiciosos de Shakira, su marca de belleza capilar que se presentará por primera vez en España. Además, el laboratorio farmacéutico CANTABRIA LABS estará presente con Heliocare, sobre la importancia de la protección solar diaria para cuidar la piel y prevenir la aparición de manchas.

Moda, gastronomía y arte: así será el estadio Shakira con ocho espacios multiculturales distintos | LIVE NATION

El Mercado llevará la gastronomía latinoamericana al centro de la experiencia, con una curaduría del chef Rafa Zafra que integra a chefs de prestigio internacional. Además, se podrán degustar las exquisitas arepas y tequeños de P.A.N., junto con una propuesta sin gluten disponible en sus foodtrucks.

El Museo de Shakira será un espacio en el que los asistentes podrán recorrer la trayectoria de Shakira con materiales inéditos curados y seleccionados por la artista. A través de tres etapas: El Icono Cultural, El Impacto Social y La Celebración Latina. La experiencia inmersiva creada por Jaume de la Iguana sea total y completa. La Sala por Occident sumará dos escenarios donde actuarán, cada jornada los artistas de primer nivel curados por la colombiana.

Tal y como adelantó el Ayuntamiento de Madrid, el estadio que acogerá los doce conciertos de Shakira en el espacio Iberdrola Music en el barrio de Villaverde concluyeron el 6 de septiembre, a tiempo para el primero de los recitales de la artista colombiana, previsto para el 18 de septiembre.

Una imagen de las obras de montaje del Estadio Shakira en Madrid | Agencia EFE

La capacidad del recinto y los horarios

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en declaraciones a los medios durante una visita a Arganzuela, afirmó que el recinto tendrá capacidad para 50.000 personas en cada uno de los conciertos.

Por su parte, Pino Sagglioco, presidente de Live Nation, adelantó el horario aproximado para disfrutar de todas estas actividades: el recinto abrirá a las 12: 00 horas para cerrar dos horas después del final del concierto, aproximadamente a la 1:00 horas de la madrugada, con el fin de disfrutar antes y después de todo lo que ofrece la experiencia.

Los artistas invitados a Macondo Park

Shakira ha convocado al semillero de la escena que viene — los talentos jóvenes que están construyendo, desde España y desde América Latina, la música de la próxima década. Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, SANTOS BRAVOS y Yerai Cortés, compartirán espacio con proyectos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, en un reparto distribuido casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos — y con las mujeres como protagonistas de un cartel que hace honor al nombre de la gira. También estarán presentes diferentes artistas de Benidorm Fest.

Tal y como adelanta Es Latina, las actuaciones se celebrarán alrededor de Macondo Park, la ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en un mismo universo, a través de ocho pabellones temáticos.

De momento los portales oficiales de Es Latina no detallan cómo se celebrarán estos conciertos en paralelo a los shows de la colombiana, y la programación llegará próximamente.

Todo apunta a que los espectáculos anunciados serán parte de la experiencia de Macondo Park y que tan solo se podrá asistir a ellos con la entrada del concierto de Shakira, pero no no hay más información al respecto de momento.

Una programación durante todo el día

Según Carabante, la residencia de Shakira en Madrid contará con una programación que, según el delegado, permitirá "mitigar la hora punta de entrada y salida de los conciertos" y contribuirá a mejorar la movilidad en el entorno.

el delegado aseguróque el Ayuntamiento está ultimando con el promotor un plan de movilidad específico para los doce conciertos, que, ha avanzado, será "mejorado" a partir de la experiencia acumulada en los últimos eventos celebrados en este recinto.

"El plan de movilidad será mejorado, como hacemos cada vez en ese proceso de prueba y error que vamos llevando a cabo", señaló el delegado, que indicó que el Consistorio dará cuenta de las medidas previstas "a lo largo de los próximos días".

Medidas ante las quejas de los vecinos

Ante las quejas de los vecinos de los barrios cercanos al recinto, Villaverde y Getafe Norte, a raíz de otros eventos como el Mad Cool, el Ayuntamiento de Madrid recordó que no se trata de un festival que dure toda la noche, sino de un concierto que termina a las once.

"Se han tenido reuniones con todos los agentes relacionados, se han tomado todas las medidas que nos han impuesto y otras que nosotros estamos proponiendo", señalaron.

Algunas de las precauciones que se van a tomar consisten en que el público salga del recinto en un "goteo controlado", desde el fin de la actuación hasta el cierre, con experiencias e iluminación especial.