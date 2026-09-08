Shakira adelanta conciertos de artistas como Amaia, Guitarricadelafuente, Nathy Peluso y Yeray Cortés durante su residencia en Madrid

Amaia interpreta 'Ya está' con el arpa en el Roig Arena de Madrid. | Javier Mendigacha

Madrid ya está preparada para el recibimiento de Shakira en su residencia europea con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. A partir del 18 de septiembre y hasta el 11 de octubre la capital será una fiesta latina desde el Iberdrola Music, donde la colombiana prepara todo un despliegue con su Macondo Park.

Como se ha ido adelantando estos meses, el Estadio Shakira estará acompañado de distintos módulos destinados a reivindicar la cultura latinoamericana. Y a pocos días del comienzo de esa serie de 12 conciertos, se ha anunciado ES LATINA, una celebración de la cultura latina contemporánea comisariada por la propia artista, que transformará la ciudad durante un mes entero.

Shakira ha convocado al semillero de la escena que viene — los talentos jóvenes que están construyendo, desde España y desde América Latina, la música de la próxima década. Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, SANTOS BRAVOS y Yerai Cortés, compartirán espacio con proyectos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, en un reparto distribuido casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos — y con las mujeres como protagonistas de un cartel que hace honor al nombre de la gira. También estarán diferentes artistas de Benidorm Fest.

Cuándo y dónde son estos conciertos de ES LATINA

Las actuaciones se celebrarán alrededor de Macondo Park, la ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en un mismo universo, a través de ocho pabellones temáticos.

De momento los portales oficiales de ES LATINA no detallan cómo se celebrarán estos conciertos en paralelo a los shows de la colombiana, y la programación llegará próximamente.

Todo apunta a que los espectáculos anunciados serán parte de la experiencia de Macondo Park y que tan solo se podrá asistir a ellos con la entrada del concierto de Shakira, pero no no hay más información al respecto de momento.

Así será Macondo Park

Los ocho pabellones temáticos del despliegue de Shakira en Madrid reúne distintas disciplinas:

En La Biblioteca la literatura iberoamericana cobrará vida en torno a la obra de Gabriel García Márquez y a los libros que han inspirado a Shakira, con conversaciones diarias con autoras y un club de lectura impulsado por la propia artista.

El Taller reunirá al talento emergente de la moda española con las firmas de alta costura del país, a través de exhibiciones y pasarelas, además de contar con ÍSIMA, uno de los proyectos empresariales más ambiciosos de Shakira, su marca de belleza capilar que se presentará por primera vez en España. Además, el laboratorio farmacéutico CANTABRIA LABS estará presente con Heliocare, sobre la importancia de la protección solar diaria para cuidar la piel y prevenir la aparición de manchas.

El Mercado llevará la gastronomía latinoamericana al centro de la experiencia, con una curaduría del chef Rafa Zafra que integra a chefs de prestigio internacional. Además, se podrán degustar las exquisitas arepas y tequeños de P.A.N., junto con una propuesta sin gluten disponible en sus foodtrucks.

El Museo de Shakira será un espacio en el que los asistentes podrán recorrer la trayectoria de Shakira con materiales inéditos curados y seleccionados por la artista. A través de tres etapas: El Icono Cultural, El Impacto Social y La Celebración Latina. La experiencia inmersiva creada por Jaume de la Iguana sea total y completa. La Sala por Occident sumará dos escenarios donde actuarán, cada jornada los artistas de primer nivel curados por la colombiana.