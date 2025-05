Así suena 'El Apagón', la primera canción de Melody tras Eurovisión

Tras su paso Eurovisión como representante de España, Melody ha publicadoEl apagón, su primera canción tras el rally de emociones experimentadas en Basilea.

Una canción en la que la sevillana imprime su voz sobre un ritmo disco, que muestra la versatilidad de la artista tras haber acaparado todos los focos con Esa Diva.

"No, no lo vi venir. Me creía especialista y era una aprendiz de lo que es la vida", dice en el nuevo vídeo y que también parece una reflexión sobre el puesto 24 conseguido en Basilea.

A buen seguro, El apagón llega en un especialmente apropiado para Melody, que dará una rueda de prensa el lunes 26 de mayo en Madrid en la que hablará de su resultado y valorará los malos datos del televoto.

Letra de El Apagón

No, no lo vi venir

Me creí especialista y era una aprendiz

de lo que es la vida (de lo que es la vida)

Hoy, ya sé qué elegir

He tocado fondo y me toca salir

En cada caída, asumo la herida

Tú, que quieres vencerme

me miras de frente y la fuerte soy yo

Tranquilo, que viene lo mejor...

Después del apagón

On-Off, de nuevo

Esta adrenalina me llega a los huesos

Una revolución

hay en mi cuerpo

La protagonista no se cree el cuento

Quién diga que en la noche no se puede brillar

No sabe na-na-nada, ya me verá bailar

Porque nadie, nadie

Nadie volverá a hacerme llorar

Después del apagón

Y si quiero estar sola

Yo solita lleno la copa

Y para ir cerrando más bocas

No sé que voy a hacer

Este motor no se enfría

Arriba todo el día

todo el día

Tú, que quieres vencerme

me miras de frente y la fuerte soy yo

Tranquilo, que viene lo mejor...

Después del apagón

On-Off, de nuevo

Esta adrenalina me llega a los huesos

Una revolución

hay en mi cuerpo

La protagonista no se cree el cuento

Quién diga que en la noche no se puede brillar

No sabe na-na-nada, ya me verá bailar

Porque nadie, nadie

Nadie volverá a hacerme llorar

Después del apagón

Después del apagón

On-Off, de nuevo

Esta adrenalina me llega a los huesos

Una revolución hay en mi cuerpo

La protagonista no se cree el cuento

después del apagón