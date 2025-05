Esta es la fecha y hora de la rueda de prensa de Melody para sincerarse sobre Eurovisión

Tres días después de la final de Eurovisión 2025, por fin se ha desvelado la fecha de la rueda de prensa donde Melody hablará sobre su antepenúltimo puesto en el festival. El encuentro con los periodistas será el próximo lunes 26 de mayo a las 16:00.

"Tras varios días marcados por la especulación, la desinformación, y una notable proliferación de versiones contradictorias en numerosos medios de comunicación, ha llegado el momento de escuchar la voz de la protagonista. Melody ofrecerá su testimonio de forma clara, directa y transparente. La artista comparecerá ante los medios para compartir su experiencia personal y profesional en torno a su participación en Eurovisión. Será la ocasión de conocer en primera persona cómo vivió lo ocurrido, qué sintió en esos días y cómo ha gestionado todo lo que se ha generado a su alrededor en las últimas semanas", han desvelado en La familia de la tele.

Este miércoles 21 de mayo, Melody ha desmentido que esté enfadada ante los micrófonos de la prensa, entre ellos el de Y ahora Sonsoles. "Se están diciendo muchas cosas que no son verdad. Yo he estado con mi niño, no estoy mal. Hemos hecho nuestro trabajo y ya está. Yo soy una artista, y a lo que me dedico es a cantar. No hay drama, ya lo hablaré en la rueda de prensa". Además, ha confirmado que la cita será junto con RTVE. "No hay nada raro, no pasa nada", ha repetido.

Melody, con su familia tras Eurovisión

Tras conocer el resultado de Eurovisión, Melody canceló su agenda y voló desde Basilea al Aeropuerto de Málaga para estar con su familia. "Me he venido para acá porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño. Me he venido dos semanas y me toca. Lo primero era estar con mi hijo, estar tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, a mi padre... Y no os preocupéis, que me sentaré con vosotros. Hablaremos, me preguntaréis", dijo.

Previamente, la artista grabó un vídeo para sus redes sociales donde dejó entrever que achacaba su mal puesto en Eurovisión a motivos extramusicales: "Señores, estoy muy feliz y muy satisfecha, porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas. ¡Pero que viva el arte!". Ese mismo domingo, anunció el lanzamiento de su nueva canciónEl apagón para el viernes 23 de mayo.