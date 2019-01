Así suena 'More Than That', lo nuevo de Lauren Jauregui

Lauren Jauregui sigue triunfando después de su éxito con Fifth Harmony . Tras varias colaboraciones, la artista se centra en su carrera en solitario y presenta More Than That , su segundo tema.

Tras seguir los pasos de Camila Cabello y empezar su carrera sin las Fifth Harmony, Lauren Jauregui presenta More Than That, su nueva canción en solitario después de Expectations.

Antes de lanzar el tema, la artista compartió la portada oficial y revolucionó las redes con su posado. En la imagen vemos a Jauregui, con semitransparencias, tumbada sobre un fondo de flores, una postura que a muchos les recuerda a la Venus de Botticelli.

En More Than That, tema producido por Murda Beatz y Charlie Handsome, la artista habla sobre los fans que siempre la miran pero no se atreven a hablarle.