Avril Lavigne le da portazo a una relación en 'Tell Me It's Over'

Avril Lavigne acaba de lanzar 'Tell Me It's Over' , el segundo adelanto de su próximo trabajo tras 'Head Above Water' . En esta canción la canadiense nos sorprende pasándose a un registro con toques de soul y R&B dejando completamente atrás su sonido pop/rock adolescente.

Avril Lavigne en el videoclip de 'Tell Me It's Over' / Youtube/AvrilLavigne

Avril Lavigne vuelve al mundo de la música completamente renovada. Después de 6 años sin publicar ningún disco, la artista está ultimando los detalles de su nuevo álbum, que verá la luz el próximo mes de febrero y que presentó con el tema 'Head Above Water'.

Ahora le toca el turno a 'Tell Me It's Over', el segundo adelanto donde la artista nos sorprende con un sonido más cercano al soul y al R&B. Como ella misma ha dicho, esta canción está inspirada en cantantes clásicas como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin y Etta James.

El videoclip, dirigido por Erica Silverman, muestra a Avril en dos momentos distintos de su relación. Por un lado podemos verla celebrando la Navidad en un momento de felicidad, pero también vemos el declive y todas las discusiones que encaminan la relación hacia el abismo.

En palabras de Lavigne, 'Tell Me It's Over' es "un himno acerca de ser fuerte y cerrar la puerta a una relación cuando sabes que está mal después de caer una y otra vez en los mismos juegos".