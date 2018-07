Backstreet Boys se unen al completo para grabar un disco

"La sensación es fantástica. Nos lo estamos pasando realmente bien", ha declarado al programa "Good Morning America" de la ABC otro de los integrantes de los BSB, Nick Carter, confirmando la noticia.

De esta forma se consuma el retorno pleno de esta "boyband" estadounidense, un tanto de capa caída en los últimos años, en los que ha publicado dos discos sin Richardson (Unbreakable, de 2007, y This Is Us, de 2009) y otro más reciente junto a otra célebre formación masculina, New Kids On The Block (NKOTBSB, 2011).

Backstreet Boys, formado por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson alcanzaron fama mundial sobre todo en la década de los 90 gracias a éxitos como Everybody o I Want It That Way.

Amparados por el talento del productor Max Martin, que también contribuyó al lanzamiento de Britney Spears, se convirtieron en una referencia musical adolescente con su primer disco, Backstreet Boys (1996), aunque fue Backstreet's Back (1997) el que los sitúo en el Olimpo del imaginario femenino internacional. Millenium (1999), Black & Blue (2000) y The Hits - Chapter One (2001) les permitieron mantener el nivel de popularidad, momento en el que se tomaron un descanso de tres años antes de regresar con "Never Gone" (2005).

La continuación de This Is It, aún sin título confirmado, está prevista para la primavera de 2013 y contará con la producción de Martin Terefe, quien trabajó anteriormente con Jason Mraz y James Morrison.