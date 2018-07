Los Backstreet Boys vuelven apoyando a los grupos homosexuales

IN A WORLD LIKE THIS

Aprovechando su 20 aniversario, los Backstreet Boys lanzan nuevo álbum titulado In A World Like This. En la canción titulada también In a world like this muestran su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el videoclip, aparecen tres parejas viendo hechos históricos en la televisión, entre ellos, la legalización en Estados Unidos del matrimonio entre homosexuales enlazadas con escenas del grupo en el campo. "El concepto del vídeo se basa en la canción, que cuenta la historia de cómo el amor lo conquista todo ‘en un mundo como éste’ en el que vivimos, con toda la locura y la energía negativa que nos rodea", explica A.J. McLean. "Queremos mostrar nuestro apoyo a la comunidad LGBT y creemos que dos personas del mismo sexo deberían tener el derecho de casarse", añade.

El álbum se estrenará el 30 de julio, y lo hará con una gira durante agosto por todo Estados Unidos y en octubre en Japón. Con éste,será su noveno álbum de estudio, del grupo Backstreet Boys compuesto por Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson. "Nosotros siempre queremos estar por encima del anterior álbum. Es nuestro objetivo" explica Carter ambicioso en el programa de ABC Good Morning America.