Bad Bunny, a punto de anunciar gira mundial: las sillas de plástico que apuntan a conciertos en Madrid y Barcelona

Las dos sillas de plástico de Bad Bunny están llenando el mundo. Las puertas de numerosos estadios de todos los rincones del planeta han amanecido con una estampa similar a esta.

El cantante puertorriqueño está reproduciendo la portada de su álbum Debí Tirar Más Fotos en los grandes estadios del mundo y todo apunta a que es su forma de indicar que pronto anunciará las fechas de su gira mundial homónima que hará parada en todos estos lugares.

Madrid y Barcelona en el mapa de Bad Bunny

Madrid y Barcelona están en el mapa de Bad Bunny. En concreto los estadios Riyadh Air Metropolitano y Estadi Olímpic, que no solo son escenario de esta estampa sino que además han publicado en sus redes sociales una imagen de las sillas, lo que indica que se trata de una estrategia publicitaria y no de ningún fake.

Bad Bunny avisó en enero

Todo encaja. Bad Bunny confirmó en enero que Debí Tirar Más Fotos World Tour pasaría por España, así como por México, Argentina, Italia o Londres, lugares en los que también ha aparecido las sillas de Bad Bunny.

"Hay lugares que me llevo en el corazón y full quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil o Japón. Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres, España...(lo sé). Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlo", apuntó en un vídeo que consiguió cerca de tres millones de me gusta.

¿Cuándo saldrán las fechas de la gira de Bad Bunny?

De momento no hay nada oficial, más allá de las publicaciones en los perfiles oficiales de los estadios, pero todo indica que Bad Bunny hará su anuncio esta misma semana. Hay quien aventura que será este lunes 5 de mayo.

Otros se aventuran menos y hablan de "en las próximas semanas". Lo que parece claro es que los conciertos serán en 2026 ya que la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, No me quiero ir de aquí, se prolongará hasta el 14 de septiembre y después de 30 conciertos es más que probable que necesite descansar antes de arrancar un tour mundial.