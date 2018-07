Bastille se pasan a la electrónica con 'Torn Apart'

Bastille se une a Grades para sacar su lado más electrónico en Torn Apart, tema en el que también colabora Lizzio aportando un toque más urbano. Esta canción se trata de un adelanto del mixtape VS. (Other People’s Heartache Pt. III) , que verá la luz en diciembre.

Tras el éxito de su debut Bad Blood que contiene hits como Pompeii y de su reedición All This Bad Blood del que surgieron Of the night y Oblivion, Bastille vuelve con nueva música.

Con Torn apart la banda británica da un salto hacia la electrónica en esta canción producida por Grades y donde colabora Lizzio. Torn Apart es un adelanto del mixtape colaborativo VS. (Other People’s Heartache Pt. III) que publicarán el 8 de diciembre.

Además, esta canción también está incluida en la reedición de la banda sonora de Drive.