Beyoncé se ha reencontrado con Levi's y, un año después de recrear el clásico anuncio de la lavandería, la cantante, reciente ganadora del Grammy a Mejor álbum del año, ha recuperado el spot de la sala de billar . La partida la juega con el actor Timothy Olyphant , protagonista de la serie Daisy Jones & The Six .

El idilio de Beyoncé y Levi's continúa y, tras lanzar el spotLaunderette en septiembre, la cantante acaba de estrenar el anuncio Pool Hall junto al actor Timothy Olyphant.

La reciente ganadora del premio Grammy a Mejor álbum del año por Cowboy Carter y el protagonista de la serie Daisy Jones & The Six se ven las caras en una sexy partida de billar, que forma parte de la campaña Reiimagine de la firma de denim.

El proyecto de Levi's y la intérprete de Levii's Jeans, la canción incluida en el disco ganador del Grammy, consiste en grabar por capítulos anuncios clásicos de la firma. El de la lavandería, estrenado el 30 de septiembre, da la vuelta al de 1985 en el que un joven se quitaba los vaqueros al llegar al centro de lavado. Esta vez es la cantante quien se despoja de los ajustados vaqueros para meterlos en la lavadora mientras espera sentada a que termine el proceso.

Por su parte, Poll Hall recrea el de 1991 en el que un joven apuesta sus pantalones vaqueros en una partida de billar mientras se escuchan de fondo los acordes del tema «Should I Stay Or Should I Go» de The Clash.

"Para el segundo capítulo de nuestra colaboración, nos divertimos aún más reimaginando la narrativa del denim sobre denim a través de la mirada de una mujer empoderada que puede ser sexy y audaz al mismo tiempo. Queríamos celebrar la dualidad de la gracia y el poder", contó la cantante, que en Levii’s Jeans celebra lo que llama "el uniforme americano definitivo": "Es algo que llevo con orgullo (...) El denim se contempla a menudo desde una perspectiva masculina, por lo que reimaginar esta campaña desde un punto de un vista femenino es sumamente importante para mí".