Los premios musicales no suelen ser un techado de elegancia, pero siempre hay quien sube un tanto el listón. En la pasada edición de los Billboard, celebrada anoche en Las Vegas, fue Taylor Swift, la triunfadora de la noche, y Rita Ora, las que arrasaron en la alfombra roja previa a la gala de entrega. Ambas optaron por el blanco, pero con estilismos totalmente distintos.



La princesa del country ya puede considerarse también la del pop con los ocho premios que se llevó a casa. La cantante, que estuvo acompañada por su novio, Calvin Harris, también premiado como el mejor artista de música electrónica y dance, fue elegida la artista del año, la mejor artista femenina, además de la ganadora en las categorías Top Billboard 200 Artist, Top Hot 100 Artist y Top Digital Songs Artist. Su álbum, 1989, con el que acaba de arrancar la gira mundial, también fue galardonado como el mejor disco, así como el vídeo Shake It Off, entre otros.

Los otros ganadores de la noche fueron el británico Sam Smith, considerado el mejor artista revelación, mejor artista masculino, aunque no pudo estar presente porque se encuentra recuperando sus cuerdas vocales. One Direction fue elegido el mejor grupo y sus miembros no olvidaron recordar a su compañero Zayn Malik; Iggy Azalea, ganadora en las categorías de mejor artista 'streaming' y mejor rapera; Meghan Trainor, una de las revelaciones del 2014 se llevó el premio a la canción Top Hot 100 y la canción digital por su pegadizo All About That Bass. Otro de los nombres musicales del momento, John Legend, fue el premiado en las categorías de mejor canción radio y mejor streaming song, por All of Me.

El madrileño Enrique Iglesias no se fue de vacío de la gala de los Billboard. El cantante español subió a recoger el premio al mejor álbum latino, por Sex and Love, y la mejor canción latina, para Bailando.



Emocionantes fueron también las puestas en escena de Kanye West, que cantó All Day: la de Ed Sheeran y su Bloodstream, y la de Tori Kelly y su Nobody Love, que levantó al público de sus asientos. Kelly Clarkson cantó su último éxito, Invincible, Nicki Minaj hizo lo mismo con Night Is Still Young y Hey Mama; y el dúo protagonizado por John Legend y Meghan Trainor en Like I'm Gonna Lose You, uno de los momentos más especiales de la noche, junto al de Britney Spears e Iggy Azalea con Pretty Girls.

**Consulta el listado completo de ganadores**

A continuación disfruta de las mejores actuaciones de la noche: