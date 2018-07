Britney Spears e Iggy Azalea estrenan el vídeo más choni para 'Pretty Girls'

Una buena diva oculta una choni en su interior que sale a la luz en forma de videoclip. Esto ya nos lo han demostrado otras artistas como Christina Aguilera con sus estilismos a lo Jersey Shore en Your Body o Rihanna lanzando billetes con un tanga vaquero en Pour it up.

Ahora les toca el turno a Britney Spears e Iggy Azalea. Ya podíamos intuir por donde iban los tiros con las primeras fotos del rodaje y los cuatro teasers que se lanzaron, pero ya podemos ver al completo el videoclip de su colaboración Pretty Girls.

Coches, chicles, estampados de leopardo y mucho product placement en este nuevo clip, que lo mismo te enseña un smartphone, como unas gafas de sol o té para perder peso. Pero si hay algo que destaca en este vídeo es el baile que se marca Britney hacia la mitad del videoclip que nos vuelve a trasladar a 2003.

No te pierdas estos 4 minutos y medio donde las dos rubias te presentan Pretty Girls: