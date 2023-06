Blanca Paloma confirma que ya está trabajando en su primer disco

Cualquiera podía imaginar que la historia de Blanca Paloma no se quedaría en su EAEA. No solo no será el final, sino que parece ser el principio. La representante de España en el Festival de Eurovisión 2023 se encuentra de celebración porque ha anunciado a través de Instagram que ya se encuentra trabajando en su primer disco.

La alicantina ha compartido varias imágenes en las que se demuestra lo emocionada que está por esta nueva etapa. Ha firmado con Universal y serán ellos los que dirijan este proyecto, del que todavía no hay fechas, título o estilo.

Entre las fotos que ha subido, están las de la firma entre las dos partes y algunas con su nueva 'familia' profesional. No obstante, también hay varios videos en los que aparece cantando Si la nieve resbala, un tema folclórico asturiano acompañada de su fiel guitarrista José Pablo Polo.

"YA ES OFICIAL! Estoy trabajando en mi primer disco con mi nueva familia discográfica", ha escrito Blanca Paloma en Instagram.

Ella ya habló de este disco en Tómatelo menos en serio, el programa de Europa FM presentado por Chenoa. Tampoco quiso mojarse, pero aclaró que estaba trabajando en ello.

Blanca Paloma grabó 'Plumas de nácar' en Ámsterdam

Además, también dio información sobre Plumas de nácar, su nueva canción. La pichona estrenó días antes de la gran final de Eurovisión la canción Plumas de nácar, que grabó durante su viaje a Ámsterdam para actuar en la preparty: "Pusimos colchones en las paredes del hotel para hacer un estudio portátil porque quería que saliera antes y conocieran más a Blanca Paloma".

"Es la primera canción escrita entera por mí, es una declaración de libertad y la voz es la forma de expresión que más me gusta", ha contado.

Incluso ha confesado que "pensaba que era más eurovisiva" que EAEA, aunque finalmente escogieron la otra para el Benidorm Fest.

Comienza la nueva era de Blanca Paloma. ¡Vamos allá pichona!