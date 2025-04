Amaia y Daniel 2000, un equipo más allá del amor: "Estamos todo el día juntos como niños"

Muchas son las voces que señalan a Amaia como una de las artistas más originales y espontáneas del panorama musical español. Sin embargo, debajo de su aparente naturalidad, se esconde un arduo trabajo que realiza con un equipo de su máxima confianza, al que pertenece su novio Daniel 2000.

El catalán, que también es músico, es el director creativo de Amaia. Juntos van dando forma a ideas artísticas para videoclips y promociones a las que no llegan por arte de magia, sino a través de conversaciones que transitan entre lo personal y lo profesional.

"Nos gusta jugar y tenemos la suerte de que vivimos juntos", comenta Daniel 2000 en una reciente entrevista para La turra. "Estamos todo el día juntos, mandándonos cosas como niños, igual que con un proyecto: tienes que pensar las ideas, ir a una reunión, presentarlas, mirar todo eso...".

El joven artista asegura que, al estar todo el día en esta burbuja de ideas, Amaia puede rechazar una idea que le propone por la mañana hasta que, por la tarde, cambia de opinión. "Ya no tienes esa presión de que tiene que gustar", reflexiona Daniel Dalfó sobre la comodidad de trabajar con tu pareja sentimental.

A pesar de ser un trabajo en equipo, el músico se resta créditos: "Yo tengo menos mérito, porque si coges a alguien que sabe hacer tantas cosas bien, que es talentosa y tiene carisma, al final gusta. Con un móvil ya le queda bien. Yo doy mis ideas, y ella las interpreta y las lleva a su mundo", cuenta.

De conocerse en un festival a vivir y trabajar juntos

Amaia y Daniel 2000 se conocieron en 2022, en el extinto Primavera Sound Weekender. "Yo acababa de dejar la relación anterior. Llevaba meses soltera, estaba genial y de repente en ese festival conocí a Daniel", contó la pamplonesa en una entrevista en Gallery +. "Fue como un match increíble. Me enamoré muchísimo y todos mis amigos me decían: 'Amaia, ten cuidado, no te metas en otra relación, llevas muy poco tiempo soltera'... Y ahora estamos de puta madre. Fue mágico, fue increíble".

En esa misma conversación, Amaia desveló que su canción Magia en Benidorm habla de sus inicios juntos y recuerda lo que le decían sus amigos. "Dicen que me toca estar / Conmigo y con nadie más / Salir a pasear / Descubrir más la ciudad [...]Todas estas cosas no me importan / Ya no me puedo concentrar / Porque ahora / Contra la puerta nos besamos muy deprisa", canta.

"Yo me acuerdo de que en ese festival nos dijimos: 'Da igual lo que pase, pero vamos a ser superamigos'. Sin saber todavía... Hubo un match muy fuerte", añade la cantante, que en septiembre de 2022 acudió por primera vez a un evento público con Daniel. Entonces lo hicieron discretamente, ahora es protagonista de sus redes.