Melody vuelve a moverse en las casas de apuestas de Eurovisión 2025: "Yo soy muy optimista"

Te interesa Israel tiene opciones de ganar Eurovisión 2025 a pesar del debate sobre su participación

A Melody no le falta ilusión por llevar a España a lo más alto en Eurovisión 2025, cuya final se celebrará el 17 de mayo en Basilea (Suiza) —las semifinales son el 13 y 15—. La artista sigue ultimando detalles de su candidatura, como el vestuario o la coreografía, mientras las casas de apuestas siguen especulando sobre los resultados del festival antes de haber visto las actuaciones en directo.

La relación entre Melody y las casas de apuestas ha ido cambiando a lo largo de toda la pretemporada eurovisiva. El 17 de febrero, Esa Diva ocupaba el puesto número 35 de 37, según la web eurovisionworld.com que recopila datos de 17 plataformas. Sin embargo, la canción está remontando desde el estreno de la nueva versión "más internacional" de la canción el 13 de marzo: ese día, subió al puesto 32.

Un mes y medio después de dicho lanzamiento, España ha seguido manteniendo una tendencia positiva en las casas de apuestas, en parte motivada por las actuaciones en directo de Melody en varios conciertos por Europa, como Madrid, Ámsterdam o Londres. Así, a día 30 de abril, la cantante ocupa el puesto número 23 de 37, lo que supone un ascenso tras su aparición en la Copa del Rey.

España en las apuestas de Eurovisión 2025, a día 30 de abril | eurovisionworld.com

Melody: "En mí, como artista, no tengo ninguna duda"

Más allá de las casas de apuestas, Melody se encamina hacia Eurovisión 2025 con una actitud positiva. "Yo soy muy optimista. En mí, como artista, no tengo ninguna duda. Llevo haciendo esto desde que no tenía pelito en la cabeza, así que yo sé que cuando me subo a un escenario me subo de verdad para darlo todo", comenta en una recienta entrevista para Vertele.

La artista de Dos Hermanas asegura que quiere subirse al escenario y ofrecer "una gran actuación", independientemente de lo que digan las casas de apuestas. "Los puntos, los votos, no están en mi mano porque hay muchos factores que están dentro de cada candidatura. Pero lo que yo voy a hacer es intentar dejar el listón bien alto artísticamente para que todos nos podamos sentir orgullosos, y firmar un gran show".

Más allá del puesto de España, las casas de apuestas consideran que el país ganador de Eurovisión 2025 será Suecia con el trío KAJ, que suma un 39 % de posibilidades de llevarse la victoria. A ellos le sigue de lejos JJ, de Austria, con un 15 %.