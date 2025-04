Angela, la hermana de Amaia, recoge un premio en su nombre y se muestra orgullosa al hablar de la cantante

Ángela Romero, la hermana de Amaia, fue su representante en la gala de los Premios Valientas. La cantante de Pamplona fue reconocida por el Diario de Navarra en el campo cultura y, aunque grabó un discurso de agradecimiento, quien se subió al escenario a recoger el galardón fue la mediana del clan.

"Muchísimas gracias por este premio. Para mí es un orgullo recibir este reconocimiento en mi tierra y es un honor representar a todas las mujeres en el ámbito cultural de Navarra. Me da mucha pena no estar allí", dijo la cantante, que explicó su ausencia contando que lleva ocho años viviendo fuera aunque sigue llevando dentro a su tierra.

El mensaje de Amaia lo completó su hermana Ángela, que se subió inmediatamente después al escenario para recoger el galardón y hablar de la cantante. En lugar de pronunciar otro discurso de agradecimiento, Ángela concedió una minientrevista para hablar de la artista y contarnos cómo es en la intimidad.

"Es tal cual la veis, tal cual la conocéis. Es una persona supernatural, cercana, muy divertida. Yo tengo muchos recuerdos con ella de la infancia y, a pesar de que ahora no nos vemos tanto porque ella vive en Barcelona seguimos manteniendo esa relación tan íntima entre hermanas", dijo Ángela sobre la cantante, de la que aseguró que lleva el éxito con mucha naturalidad. "Siempre ha sabido mantener los pies en la tierra y se ha rodeado de gente que le ha sabido apoyar y guiar", añadió.

Ángela, la más desconocida de los tres hermanos Romero, se despidió reconociendo ser una gran admiradora de su hermana y señaló su sensibilidad y su capacidad para transmitir emociones.

Ángela, la desconocida hermana de Amaia

La joven (1994) es cinco años mayor que Amaia (1999) y, como decíamos, es sin duda la menos conocida de la familia. El mayor de los hermanos, Javier (1990), es el representante de la cantante y vive con ella en Barcelona, mientras que Ángela sigue en Pamplona y lo habitual es que se mantenga en un segundo plano.

Ángela no suele aparecer en eventos públicos y, de hecho, una de las únicas veces que se le vio fue cuando Amaia aún estaba en OT y le dedicó una bonita carta en sus redes. "Quien tiene una hermana tiene un tesoro. ❤️", decía su publicación.

"Cada momento contigo es la mejor fortuna que tengo, y los momentos que me estás dando ahora, aunque no estés conmigo, brillan más que nunca, brillan porque tú brillas. Siempre has sido mi mejor compañera de juegos, de conversaciones, de discusiones, de ropa (aunque sin consentimiento previo), de sonrisas... Amaia, eres mi imprescindible", escribía al verla en televisión la joven, que publica habitualmente los éxitos de su hermana a través de stories.

"Me enorgullece que el Mundo esté viendo cómo brillas con luz propia. Eres el mejor regalo que me han podido hacer nunca. (Eso, y las camisetas monas que te has dejado y me prohíbes poner 😉) Sigue sorprendiendo al Mundo... TE QUIERO", terminaba la carta publicada en 2017 cuando Amaia arrasaba en Operación Triunfo.