La reflexión de Eva Soriano tras el apagón: "Cuando todo se apaga, la gente levanta la cabeza para mirarse los unos a los otros"

Eva Soriano se puso este lunes el disfraz de periodista de raza para vivir en primera persona el día histórico vivido en la Península Ibérica, afectada por un apagón masivo, y contárselo este martes a los oyentes de Cuerpos especiales.

La presentadora no lo dudó y se echó a la calle para ver "lo que estaba pasando en España". "Muchos pensamos 'Se ha cortado la luz en el barrio, ya está el tonto del quinto con las obras y me ha cortado el cable'. No, cariño. Ayer lo que vivimos fue historia de este país. Vivimos un apagón que nunca antes había pasado... Ayer todo hizo chimpún y se apagó. Vivimos un apagón tecnológico", resumió la presentadora antes de resumir lo que vivió en su paseo por el centro de Madrid.

"Un muchacho de 25 años con dos palas de ping pong controlando el tráfico, una señora diciendo 'seguidme que vamos a abrir paso'.... Esa señora se merece el cielo. Gente aglomerada en las puertas de los supermercados comprando papel higiénico...", dijo la cómica en su bautizada como evitorial del día. "¡Paco, no vas a cagar tanto! Son solo 10 horas. Un apagón en el que tener una lata de atún en casa era tener un tesoro, en el que nunca se había valorado tanto tener dinero negro. Ese sobrecito que te dan por lo bajo con le que luego te puedes ir a comprar unos macarrones que no puedes cocer porque lo tienes todo eléctrico. Un día en el que de pronto nos hemos dado cuenta de la importancia de los transistores. Gente mayor saliendo a la calle diciendo... ¿quién tiene ahora el poder?", dijo con ironía.

"Esto va a ser un día para el recuerdo porque cuando todo se desconecta, la gente se conecta a nuestros corazones. Gente sacando sillas al fresco en Malasaña. Las sacaron a la calle con altavoces chiquitos para escuchar alrededor de los transistores pequeñines para escuchar las noticias que daba la radio. La radio es el único medio que estaba al pie de la noticia", siguió para luego añadir: "El centro de Madrid se convirtió en una vorágine de gente saludando a otra gente, como la escena inicial de La Bella y la Bestia". Y añadió: "Cuando todo se apaga, la gente levanta la cabeza para mirarse los unos a lo otros".

Eva Soriano estuvo en la plaza del Dos de Mayo, donde está el periodismo, y allí lo que había era una fiesta, una rave capitaneada por Samantha Hudson "con un bombo al hombro abriendo paso y entreteniendo a la gente como si fuese la Libertad guiando al pueblo". Porque eso es lo que hacen bien los españoles, en plena crisis... "Lo que hacemos es disfrutar. Como nos dijo el gran Joaquín Sabina que el fin del mundo te pille bailando.