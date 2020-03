Bono, de U2, compone una canción dedicada a los sanitarios y la población que lucha en la crisis mundial del coronavirus

El artista compone por primera vez un nuevo tema desde el año 2017. 'Let Your Love Be Known' está dedicada a todo el personal, sanitario o no, que está volcándose profesionalmente para que la crisis del coronavirus llegue a su fin lo antes posible. La cuarentena italiana y las calles desiertas en Dublín por el Día de San Patricio han sido su inspiración.

"Una pequeña postal del burbujeante Dublín en el día de San Patricio. Una pequeña melodía, hecha aquí hace aproximadamente una hora. Creo que se llama ‘Let Your Love Be Known’, háganme saber lo que piensan", decía Bono frente a la cámara interna de su móvil mientras sonaba música de piano.

"Para los italianos que la inspiraron… Para los irlandeses… Para cualquiera que este día de San Patricio está en una situación difícil y todavía canta. Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a ustedes quien les canto". Con estas palabras y una canción exclusivamente dedicada a los profesionales que trabajan para frenar la epidemia del COVID-19, el cantante de U2 hacía su particular homenaje a los sanitarios y no sanitarios que se dejan la piel cada día para la situación no empeore.

Las calles de Dublín desiertas el día de San Patricio y la poderosa imagen de los italianos cantando desde sus balcones son dos de las escenas que han inspirado al cantante, que asegura que compuso la canción apenas una hora antes de difundirla por sus redes.

La letra de 'Let Your Love Be Known':

Yes there was silence

yes there was no people here

yes I walked through the streets of Dublin and no-one was near

Yes I don’t know you

No I didn’t think I didn’t care

You live so very far away from just across the square

And I can’t reach but I can rain

You can’t touch but you can sing

Across rooftops

Sing down the phone

Sing and promise me you won’t stop

Sing your love, be known, let your love be known.

Yes there is isolation

You and me we’re still here

Yes when we open our eyes we will stare down the fear

And maybe I’ve said the wrong thing

Yes I made you smile

I guess the longest distance is always the last mile.

And I can’t reach but I can rain

You can’t touch but you can sing

Across rooftops

Sing to me down the phone

Sing and promise me you won’t stop

Sing and you’re never alone.

Sing as an act of resistance

Sing though your heart is overthrown

When you sing there is no distance

So let your love be known, oh let your love be known

Though your heart is overthrown.

Let your love be known.