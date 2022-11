Britney Spears desvela la grave enfermedad incurable que sufre y los duros síntomas que le provoca

Te interesa Britney Spears se retracta sobre su ataque a Selena Gomez y BLACKPINK

Britney Spears consiguió librarse hace algunos meses de la tutela de su padre, ya que consideraba que cumplía con los requisitos para poder hacerse cargo de su vida y sus ingresos. Sin embargo, desde hace varias semanas, la cantante ha tenido varias polémicas con artistas como Selena Gomez, Christina Aguilera o BLACKPINK.

Aunque sus problemas no han terminado ahí, ya que a través de un post de Instagram, ha revelado que sufre una enfermedad incurable en el sistema nervioso que le está provocando duros síntomas. Ha compartido un video en el que aparece bailando en su casa, algo a lo que tiene acostumbrados a sus fans, explicando por qué sube este tipo de contenido.

Britney Spears // Getty

"Estoy bailando a tiempo ahora... Victoria... Sí... daños en los nervios en el lado derecho de mi cuerpo... No hay cura excepto Dios, supongo...", ha comenzado diciendo, detallando que esta enfermedad surge "cuando no obtienes suficiente oxígeno en tu cerebro".

"Tu cerebro literalmente se apaga", ha confesado y ha apuntado todo lo que le provoca: "El daño en el nervio hace que partes del cuerpo se entumezcan. Me despierto como tres veces a la semana en la cama y mis manos están completamente adormecidas... Los nervios son pequeños y se siente como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo".

Esto es lo único que ayuda a Britney Spears

Además, también le llega este dolor al cuello y la cabeza: "Es la parte que más me duele... Pica y da miedo...". "Los últimos tres años he estado en un leve estado inconsciente... No podía enfrentarlo. Fue como si fuera demasiado aterrador para estar aquí...", ha añadido.

Pero no ha sido todo negativo, Britney ha contado lo único que le hace sentirse mejor: el baile. "Es como si mi mente fuera literalmente a un lugar de mi niño interior. Y aunque ya no me muevo como solía hacerlo... Realmente creo que mi fe en ella me dio fuerza... por la gracia de Dios finalmente encontré un medicamento donde realmente siento oxígeno yendo a mi cerebro y a través de mi cuello. Mis ojos están más abiertos ahora y puedo sostener la cabeza correctamente", ha revelado.

Parece ser que Britney Spears ha tenido la fortaleza de revelar este duro problema en los nervios que sufre.

Lamentablemente ha dejado claro que no hay nada que se pueda hacer ahora mismo para curarse de ello.