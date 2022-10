Britney Spears se retracta sobre su ataque a Selena Gomez y BLACKPINK

Britney Spears ha sido el centro de las críticas tras publicar un post arremetiendo contra Selena Gomez, con la que parecía estar muy unida, y con el grupo de K-Pop coreano BLACKPINK.

La princesa del pop publicó en post en su cuenta de Instagram donde criticaba a la actriz de Only murders in the building por su discurso en los premios AMA 2016 y el videoclip de la canción Ice Cream que tiene la intérprete con las chicas de BLACKPINK.

"¿No os encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan sobre sus creencias acerca de no mostrar sus cuerpos en Instagram? Dicen 'esto NO es algo que yo haría', pero esas mujeres son las mismas que hacen videos con un presupuesto de cuatro millones de dólares en los que aparecen chupando y lamiendo helados", escribía Britney en referencia al discurso de Selena y consiguiente videoclip.

Los fans se percataron de estas pullas hacia las artistas y no dudaron en manifestar a través de redes sociales un montón de comentarios negativos hacia Britney por sus ataques gratuitos, al igual que ocurrió con Christina Aguilera.

Ahora Britney se ha retractado en el mismo post de Instagram, donde cambió su texto lleno de críticas por un par de emoji de flores, y ha dirigido unas disculpas a Selena Gomez, asegurando que "no había visto el videoclip entero" y que "admira "genuinamente" a Selena".

Sin embargo, la cantante ha vuelto ha eliminar el texto de este post y sustituirlo por tres emojis de rosas, pero los más avispados volvieron a hacer capturas de pantallas y difundirlas por internet, dejando constancia de las palabras de Spears hacia Gomez y las integrantes de BLACKPINK.