La bronca de Taylor Swift a sus fans franceses: "¿Estáis bien?"

Taylor Swift continúa su The Eras Tour tras sus citas en Madrid el 29 y 30 de mayo. Su siguiente destino ha sido Lyon, la segunda ciudad francesa por la que la artista pasa tras debutar en París cuando llegó a Europa.

Sin embargo, parece que la cantante no ha recibido el mismo cariño desmesurado que en sus dos conciertos en España, al menos en la primera noche de la cantante en la ciudad francesa, este 2 de junio. Por ello, la artista les dio un toque de atención al público en plena actuación.

Fue antes de la actuación a guitarra de la canción All To Well cuando Taylor Swift preguntó a los espectadores si estaban disfrutando de la experiencia: "¿Estáis bien? ¿Estáis felices?".

Después de una ovación del público asintiendo, la cantante continuó hablando: "Solo tenía que comprobarlo". "Oh, simplemente estáis vibrando, ¿es positivo?", volvía a lanzar la autora de Love Story, no muy convencida de la respuesta. Ante un nuevo grito del público, Swift respondió: "¡Oh, vaya, eso es bonito!".

En Madrid, durante esa misma actuación de diez minutos, la cantante interrumpió el show unos segundos para expresarle al público que nunca había escuchado gritar tan alto la letra de la canción. Sin embargo, parece que el público francés fue menos entusiasta.

Una pasión arrolladora en Madrid

La ilusión de los swifties españoles también se vio en otros momentos de ambos conciertos en la capital: ante la forma de reaccionar cuando la cantante comenzó a interpretar su canción junto a Lana del Rey, Snow on The Beach, o cuando ella misma aseguró que el público de Madrid era el mejor que había tenido hasta la fecha.