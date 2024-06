Taylor Swift desea un "feliz mes del Orgullo" en Lyon

Te interesa Las canciones sorpresa que Taylor Swift interpretó en su concierto en el Bernabéu

El huracán que supusieron los dos conciertos de Taylor Swift en Madrid han dejado una gran resaca de anécdotas y momentos inolvidables para sus fans. Su mensaje de amor a Madrid y los swifties españoles, sin embargo, no ha impedido que la de Pensilvania haya continuado con The Eras Tour y sean sus seguidores le Lyon quienes han disfrutado del gran espectáculo.

Ha sido en esta ciudad francesa donde la autora de You Need To Calm Down ha aprovechado para desear un "mes del Orgullo" a la comunidad LGTBIQ+ del país galo.

Se trata de otro de los gestos que Taylor Swift ha tenido a lo largo de su carrera en favor de la comunidad gay, que tuvo uno de sus máximos exponentes en la mencionada canción You Need To Calm Down, uno de los grandes himnos modernos del colectivo.

De hecho, al final del videoclip -en el que se incluye un recordado cameo de Katy Perry- la propia artista anima a sus fans a firmar en favor de la Equality Act propuesta en el Senado: "Mostremos nuestro orgullo pidiendo que, a nivel nacional, nuestras leyes traten a todos sus ciudadanos con igualdad".

Apenas unos meses después de su publicación, Taylor Swift volvió a poner el foco en las necesidades de la comunidad LGTBIQ+ como colectivo durante la recogida de dos premios VMAs gracias al videoclip, siendo acompañada durante su actuación en directo de grandes celebrities gays.

También ha tenido varios guiños con la ong GLAAD, una de las más importantes en esta materia en Estados Unidos, y mensajes velados en canciones como Wonderland, Dancing With Our Hands Tied, tolerate it o cowboy like me.