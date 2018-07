Calvin Harris anuncia que el nuevo disco de Rihanna saldrá a la luz muy pronto

Acostumbrados a un disco por año, los fans de Rihanna están ansiosos por escuchar nueva música de la de Barbados ya que desde el lanzamiento de Unapologetic en 2012 se ha tomado un descanso.

Aunque sólo se trata de un descanso en cuanto a la grabación de nuevos temas, ya que en este tiempo ha estado sumergida en dos giras (la última junto a Eminem) y ha prestado su imagen para todas las portadas de revista del planeta.

Pero ya va siendo hora de nueva música y parece que la publicación del octavo álbum de Rihanna es inminente. Así lo confirma el presentador y productor DJ Skee ha explicado que Rihanna tuvo una reunión en Nueva York hace pocos días donde se pudieron escuchar nada más y nada menos que diez temas nuevos de la cantante.

Además de desvelar que la publicación de este nuevo trabajo está más cerca de lo que creemos, DJ Skee también explicó que el primer single podría llamarse 'Ignite Me' o '(I've Been Searching For Something To) Ignite Me'.

Por otro lado, Calvin Harris también ha afirmado que el lanzamiento de este disco será muy pronto y que ha trabajado en un tema que irá incluido en él. Además, lamenta no haber trabajado más en este nuevo disco de Rihanna porque estaba muy ocupado con su lanzamiento Motion.

Recordemos que uno de los mayores éxitos de Rihannaa es We found love junto a Calvin Harris, así que todo apunta a que la nueva colaboración será otro bombazo: