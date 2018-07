Calvin Harris se prepara para el verano con 'Summer'

Calvin Harris se prepara para el verano estrenando su nuevo single llamado Summer, donde vuelve a recuperar su faceta como vocalista.

Este tema apunta a convertirse en uno de los temas más sonados este verano ya que repite la fórmula que tan bien le ha funcionado con 18 Months, el álbum con el que hizo historia en la lista de ventas británicas al colocar nueve singles en el top 10, récord que hasta la fecha tenía Michael Jackson.

Aunque el productor es conocido por contar con grandes colaboraciones como Rihanna (We found love), Ellie Goulding (I need your love), Ne-Yo (Let's go), Florence Welch (Sweet nothing) o Tinie Tempah (Drinking from the bottle), entre otros; Calvin Harris repite como cantante en este nuevo single como ya lo hizo en el exitoso Feel so close.

Descárgate Summer de Calvin Harris en