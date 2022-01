Camilo y Wisin presentan 'Buenos días'

Buenos días, la colaboración de Camilo y Wisin, ya está disponible.

El artista colombiano ha presentado este viernes la canción con la que tres días antes había sembrado dudas entre sus fans. El martes 11 Camilo adelantó que se venía algo nuevo con un "Hola, soy Camilo" e hizo un guiño a su colega colocando los emojis de la bandera de Colombia y Puerto Rico juntos.

Ahí empezó el juego de la especulación y se generó un debate que Camilo resolvió este jueves 13 al publicar una foto junto a Wisin: "Buenos días, Wisin y Camilo. Este viernes!".

¿Cómo surgió este dúo? La pregunta surgió inmediatamente después y el propio Camilo la ha resuelto en Instagram. Según ha dicho, Wisin se acercó a él para proponerle hacer un tema juntos, a lo que él no dudó en decir que sí.

En el videoclip, Wisin se convierte en el suegro de Camilo, al que echa de casa cuando lo encuentra en la cama con Evaluna.

"Camilo⁩ de suegro no me quieres! 😂😂😂 Gracias Evaluna y Camilo por soñar conmigo y crear juntos este proyecto que me encanta 🔥 Dios con nosotros", escribe Wisin en su perfil de Instagram.

Camilo ya es parte de su familia y la Tribw ahora se escribe con W.