Las canciones que han sido himno oficial del Mundial de fútbol: del 'Waka Waka' de Shakira a 'La copa de la vida' de Ricky Martin

Hace 16 años Shakira consiguió lo imposible: convertir la canción oficial del Mundial de Sudáfrica en el himno futbolero por excelencia. Y aunque su Waka Waka y su correspondiente coreografía aún siguen dando vueltas al planeta, este 2026 la colombiana volverá a poner a bailar al mundo entero antes, durante y después de los partidos que enfrentarán a las selecciones en el Mundial que se celebra en México y Estados Unidos.

El hecho de que haya sido la voz de Shakira con Dai Dai la elegida ha sido interpretado en nuestro país como un buen presagio de que, igual que ocurrió en 2010, La Roja se pueda proclamar campeona del mundo por segunda vez. ¡Quién sabe!

Aunque hay que aclarar que Waka Waka no fue la primera canción oficial de un Mundial, ni tampoco la primera que se hizo viral. En la era analógica, en 1962, se comenzó a construir la historia de estas canciones: ese año, el campeonato del mundo de fútbol se celebró en Chile y su himno, El rock del Mundial, fue encargado al grupo de rock Los Ramblers. Su éxito fue inmediato y hasta hoy es “el tema más escuchado y más vendido de todos los tiempos” en ese país.

Las que llegaron después, como Fútbol México 70 de Los Hermanos Zavala; El Mundial de Plácido Domingo, cuando el campeonato se celebró en España en 1982; o Un'estate italiana de Gianna Nannini y Edoardo Bennato en Italia 1990 animaron el evento deportivo pero quedaron lejos de convertirse en el fenómeno musical que sí se produjo en el de Francia de 1998, cuando se produjo el verdadero punto de inflexión.

Aquí los himnos del Mundial a partir de ese momento:

Francia 1998 - 'La copa de la vida', de Ricky Martin

En febrero de 1998 se anunció que esta canción de Ricky Martin, incluida en el cuarto disco del puertorriqueño, iba a ser la canción oficial del Mundial de Fútbol de 1998 celebrado en Francia. Con versión en español y en inglés, no tardó en convertirse en un hit planetario.

Aunque él ya era un artista conocido, La copa de la vida fue su gran oportunidad para darse a conocer en el mundo entero y eso es algo que ha reconocido el artista en numerosas entrevistas: “Fue una oportunidad única para presentar los encantos de la música latina al resto del mundo”.

La interpretó en directo en la final de la competición, que tuvo lugar el 12 de julio y que enfrentó a Brasil con Francia (la victoria fue para los galos por 0-3). Ricky Martín cantó antes del partido, sobre el césped del estadio, sin fuegos artificiales ni escenario, solo y acompañado de una orquesta.

Corea del Sur y Japón 2002 - 'Boom!', de Anastacia

La cantante estadounidense vivía su mejor momento profesional cuando fue elegida para interpretar la canción oficial del Mundial 2002 que se celebró en Corea del Sur y Japón, compuesta por el oscarizado compositor griego Vangelis, autor de la banda sonora de Carros de fuego.

Fue aplaudida y bailada, pero lejos quedó del éxito de Ricky Martin en el Mundial anterior.

Alemania 2006 - 'The Time of Our Lives', de Il Divo y Tony Braxton

El cuarteto lírico y la dama del rhythm and blues dieron épica y solemnidad a la canción oficial del Mundial celebrado en Alemania, que interpretaron durante la inauguración oficial el 9 de junio de 2006.

Este tema no muy bailable llegó a colarse en la lista de lo más escuchado en varios países de Europa, entre ellos Alemania, el país anfitrión, e Italia.

Sudáfrica 2010 - 'Waka, Waka', de Shakira

Nada más y nada menos que 700 millones de personas vieron a Shakira interpretar la canción oficial del Mundial 2010 en la ceremonia de apertura celebrada el 10 de junio en Johannesburgo.

A partir de ese momento, el fenómeno fue imparable y conquistó lo más alto de las listas de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

Hoy cuenta con más de 5.500 millones de visualizaciones de sus dos versiones, en inglés y en español, en YouTube. De hecho Waka Waka es la canción de Shakira más reproducida en este plataforma, muy por encima de la BZRP Music Sessions #53/66.

Como curiosidades, se sabe que todos los beneficios generados por la canción se destinaron a la campaña benéfica de la FIFA 20 Centers for 2010 y, cómo ignorarlo, en el videoclip aparece Gerard Piqué al que la cantante conocería con ocasión del Mundial y con el que formó una de las parejas más famosas del mundo —y protagonizó una de las rupturas más sonadas del mundo—.

Brasil 2014 - 'We Are One (Ole Ola)', de Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte

Aunque el anuncio de la canción no estuvo exento de polémica, pues los ritmos brasileños o la emoción del país anfitrión del mundial, Brasil, brillaban por su ausencia, una nueva versión, con la percusión del grupo Afro-brasileño Olodum y la presencia de la cantante brasileña Leitte, llegó a colarse en las listas de lo más escuchado en Austria, Francia, Alemania... y, por supuesto, Brasil.

La apuesta por la multiculturalidad, el color de la cultura carioca y el carácter festivo de su letra y música lo convirtieron en una de las mejores canciones con las que celebrar el fútbol.

Rusia 2018 - 'Live It Up', de Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi y Diplo

El vídeo de la canción oficial del Mundial de Rusia, compuesta por los raperos estadounidenses Nicky Jam y Will Smith, con la voz de Era Istrefi y la colaboración del futbolista Ronaldinho, sumó más de dos millones de reproducciones en pocas horas el día que se estrenó.

"Es un honor que me hayan pedido que actúe en el Mundial 2018. Este evento global reúne a personas de todo el mundo para divertirse, disfrutar y experimentar la magia del deporte. Colaborar con Nicky, Diplo y Era en este proyecto supone una fusión de armonías, sabores eclécticos y géneros musicales. En definitiva, queremos ver al mundo bailando", aseguraba Will Smith antes de actuar en el césped del estadio de Moscú donde se celebró la gran final.

Qatar 022 - 'Hayya Hayya (Better Together)', de Trinidad Cardona, Davido y AISHA

“Al unir voces de América (Trinidad Cardona), África (Davido) y Oriente Medio (Aisha), la canción simboliza la manera en que la música y el fútbol pueden tender puentes en el mundo”, aseguraba la FIFA antes del lanzamiento de la banda sonora del mundial 2022.

A pesar del esfuerzo de los organizadores por hacerla viral en redes sociales y de su espíritu de celebración a ritmo de rythm and blues y reggae, la canción no terminó de alcanzar cifras de fenómeno musical.