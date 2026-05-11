La Oreja de Van Gogh elimina cuatro canciones del setlist de la gira 'Tantas cosas que contar'

Amaia Montero, en el primer concierto de la gira 'Tantas cosas que contar' de La Oreja de Van Gogh. | Gtresonline

La Oreja de Van Gogh volvió este domingo al Bilbao Exhibition Center para protagonizar el segundo concierto de su gira Tantas cosas que contar. Tras inaugurar el tourun día antes, los donostiarras regresaron al recinto para reunirse con sus fans y regalarles un nuevo setlist.

Las dificultades que entrañaron a Amaia Montero algunas de las canciones elegidas para este gira obligaron a la banda a tomar la decisión de eliminarlas y completar la selección musical con un nuevo tema. La cantante experimentó problemas de afinación durante el primer show y llegó a pedir disculpas por los fallos en Todos estamos bailando la misma canción, la primera y única canción lanzada por la banda tras el regreso de la vocalista.

"La primera vez que me subo y lo hago fatal, soy consciente", dijo sobre el tema que ya no forma parte del setlist (al menos por ahora).

Cuatro canciones fuera del setlist y una nueva incorporación

No fue fácil para la cantante y de ahí la decisión del grupo de dejar de tocarla junto a otras tres, en las que la cantante no se sintió cómoda.

ADIÓS

Todos estamos bailando la misma canción

Nothing Compares 2 U (Sinéad O’Connor cover)

(Sinéad O’Connor cover) La niña que llora en tus fiestas

Para suplir estas faltas, decidieron añadir un nuevo tema al repertorio: Soledad, del disco El viaje de Copperpot (2000) y uno de los temas más coreados de La Oreja de Van Gogh.

¿Se quedará así el setlist para los conciertos del 28, 29 y 31 de mayo en Madrid? Pronto tendremos la respuesta.

El nuevo setlist de La Oreja de Van Gohg