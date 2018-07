Los cantantes se desnudan en las portadas de sus discos

Selena Gomez ha sido la única cantante que ha optado por aparecer desnuda en la portada de su nuevo disco Revival , pero lo cierto es que no es la única. Tanto chicos como chicas deciden quitarse la ropa para promocionar sus álbumes en el mundo del pop.

Selena Gomez ha sorprendido a sus fans apareciendo desnuda en una foto en blanco y negro que será la portada de su nuevo álbum Revival. Pero no es la única cantante que explota su sensualidad a la hora de vender discos.

Hace poco Rita Ora promocionaba su single Body One Me con una portada en la que también aparece sin ropa de cintura para arriba.

Y no es nada nuevo, John Lennon ya lo hizo en 1968 en su álbum experimental Unfinished Music No.1: Two Virgins, en el que aparecía tanto en la portada como en la contraportada desnudo junto a Yoko Ono.

En cuanto a las chicas, no hay popstar que se precie que no haya posado sin ropa para la portada de algún single o disco: Rihanna para Unapologetic; Lady Gaga para Artpop o The Remix; Katy Perry para Teenage Dream o Demi Lovato para su homónimo Demi.

Y los chicos tampoco se quedan atrás, como podemos ver en Wildheart de Miguel, Melendi en Volvamos A Empezar, o a los ex componentes de El Canto del Loco en Personas.