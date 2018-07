Rita Ora y Chris Brown, muy apasionados en el vídeo de 'Body On Me'

Rita Ora ha estrenado el videoclip de su nuevo single Body On Me en el que cuenta con la colaboración de Chris Brown y con el que no ha dudado en protagonizar escenas de lo más calientes para promocionar su nueva canción.

Rita Ora y Chris Brown en el vídeo de 'Body on me' / Youtube

Aunque su dueto con Iggy Azalea en Black Widow no le ha ido nada mal, Rita Ora sigue intentando conseguir un éxito en solitario como tuvo con How we do (Party), canción con la que se dio a conocer.

Ahora ha contado con la colaboración de Chris Brown para su nuevo single Body On Me que ya nos presentaba hace unas semanas con una sugerente portada en la que la veíamos desnuda de cintura para arriba. Y de esta misma manera la vemos en el videoclip junto al ex de Rihanna mientras suben las temperaturas con escenas de lo más apasionadas.